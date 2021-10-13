Правозахисники та ветерани заявили про репресії з боку влади

«Монополізація та концентрація усіх важелів судового тиску відбувається у руках Офісу президента», – Тамарін

У Києві відбулася пресконференція, присвячена репресіям влади щодо ветеранського та патріотичного середовища. Про це повідомила прес-служба Національного Корпусу.

У конференції взяли участь правозахисники, адвокати та представники різних військових підрозділів і ветеранських рухів, зокрема керівник Київського осередку Нацкорпусу та ветеран полку «Азов» Сергій Тамарін, командир батальйону Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський, лідер «Братства» Дмитро Корчинський, адвокат екскомандира батальйону «Донбас» Семена Семенченка Андрій Наход та інші.

«На жаль, монополізація та концентрація усіх важелів судового тиску відбувається саме зараз у руках Офісу президента. Саме це і є, на жаль, сьогодні джерелом певної небезпеки для нашої країни в першу чергу, але аж ніяк не ветерани, волонтери та комбатанти», – заявив під час виступу ветеран полку «Азов» Сергій Тамарін, який більше року перебуває під слідством за звинуваченнями у нібито нападі на ексрадника голови РНБО Сергія Сивохо.

Водночас адвокати Андрій Наход та Едуард Вербінець розповіли про системні порушення прав підсудних та політичний характер їх переслідувань.

«Я б виділив декілька проблем, на які хочу звернути увагу.. Це – штучні перепони держави у доступі до правосуддя, це перша й основна проблема, я вважаю. Неправомірно завищена, надумана кваліфікація дій, неконкретність обвинувачення, вплив політичного керівництва держави на хід досудового слідства, спотворення і перекручування фактів у кримінальному провадженні, неадекватність та асиметричність дій правоохоронців та вибіркове правосуддя, подвійні стандарти під час здійснення досудового розслідування та правосуддя», – зазначив Вербінець, який веде справи кількох ветеранів, зокрема і справу Тамаріна.