Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд

Володимир Зеленський: Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років

«Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну», – сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в межах робочого візиту до США презентував план трансформації України у якому окреслюються плани розбудови цифрової, інфраструктурної та аграрної сфери. Про це повідомляє Офіс президента.

«Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний план трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну», – сказав Зеленський.

За його словами, документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, демонструє бачення України на найближчі роки як «безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу».

Фото: president.gov.ua

Глава держави зазначив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти.

Він вказав, що загальна сума необхідна для втілення в дію проєктів становить $277 млрд.

Зокрема, кошти будуть виділені з державного бюджету України, а також із залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій.

Також Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

До слова, Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.