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    Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд

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    Володимир Зеленський:&nbsp;Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років - Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
    Володимир Зеленський: Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років
    Фото: president.gov.ua

    «Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну», – сказав Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський в межах робочого візиту до США презентував план трансформації України у якому окреслюються плани розбудови цифрової, інфраструктурної та аграрної сфери. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний план трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну», – сказав Зеленський.

    За його словами, документ, який має назву A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, демонструє бачення України на найближчі роки як «безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу».

    Фото: president.gov.ua
    Фото: president.gov.ua

    Глава держави зазначив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти.

    Він вказав, що загальна сума необхідна для втілення в дію проєктів становить $277 млрд.

    Зокрема, кошти будуть виділені з державного бюджету України, а також із залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій.

    Також Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

    Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

    До слова, Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: США Володимир Зеленський Україна президент діджиталізації Міністерство цифрової трансформації України
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    Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд