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Зеленський хоче зустрітися з Трампом на саміті G7 – Єрмак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський хоче зустрітися з Трампом на саміті G7 – Єрмак
Візит української делегації до США мав на меті підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Головним питанням, яке Зеленський має намір підняти перед лідерами «Великої сімки», стане фінансова підтримка України

Офіс президента хоче організувати зустріч українського лідера Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

За словами керівника Банкової, візит до США української делегації на чолі з першим віцепрем’єром Юлією Свириденко мав на меті, зокрема, й підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа під час саміту G7 у Канаді. «Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови», – пояснив він.

Як зазначив Єрмак, українська делегація зустрілася приблизно з половиною членів Сенату й очільниками ключових комітетів обох палат Конгресу США, пояснюючи позицію України щодо війни та санкцій проти РФ. За словами Єрмака, у Конгресі «є чітке розуміння» необхідності підтримки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті країн G7, куди його запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який головуватиме на цій зустрічі. Головним питанням, яке Зеленський має намір підняти перед лідерами «Великої сімки», стане фінансова підтримка України як ключовий фактор у боротьбі проти російської агресії.

Раніше українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському про результати поїздки до США. Посадовці представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Українські дипломати говорили з американцями про оборонну підтримку, санкції проти Росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації.

За словами Зеленського, делегація мала «хороші» зустрічі на всіх рівнях: адміністрація президента США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Глава Банкової запросив Віткоффа до України. Також Єрмак разом з українськими посадовцями зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

До слова, фото президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса висить у Білому домі.

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Теги: Андрій Єрмак Володимир Зеленський Дональд Трамп Велика сімка

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