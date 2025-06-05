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«Настав час скинути бомбу»: Маск заявив, що Трамп є у файлах Епштейна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Настав час скинути бомбу»: Маск заявив, що Трамп є у файлах Епштейна
Маск: Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна
фото: The White house/Facebook

Ілон Маск зазначив, що саме через присутність Трампа у файлах Епштейна, вони не були опубліковані

На фоні конфлікту президент США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска, останній, як він написав, вирішив «скинути бомбу» та заявив, про причетність американського лідера до справи Епштейна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска у Х.

Маск каже, що саме через присутність Трампа у файлах Епштейна, вони не були опубліковані.

«Настав час скинути справді велику бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, через яку вони не були оприлюднені», – написав Ілон Маск.

У кінці Маск побажав Трампу гарного дня. У коментарях мільярдер дописав, що правда вийде назовні.

Нагадаємо, перший арешт Джеффрі Епштейна відбувся у 2008 році. Його визнали винним у сексі з неповнолітніми та організації проституції. Після 13 місяців у в'язниці фінансист домовився з прокуратурою та був звільнений. У 2019 році Епштейну інкримінували нові злочини, пов'язані з торгівлею людьми. Він був знайдений мертвим у своїй тюремній камері також у 2019 році.

«Файли Епштейна» є частиною судового процесу про наклеп. Ця справа стосується спільниці Джеффрі Епштейна, яка відбуває 20-річне ув'язнення за те, що постачала йому неповнолітніх дівчат для сексуального насильства.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск конфлікт

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