Зеленський вводить нову посаду: деталі

Указ президента Зеленського набирає чинності з дня його опублікування

Посаду спеціально уповноваженого президента може зайняти людина з військовим званням генерал-лейтенан

Президент Володимир Зеленський вводить нову посаду Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Статтю 2 після абзацу «Перший помічник президента України» доповнити абзацом такого змісту:

«Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України... Перший помічник президента України, Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що посаду спеціально уповноваженого президента може зайняти людина з військовим званням генерал-лейтенант. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами.

Також Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій.