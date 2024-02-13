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Зеленський вводить нову посаду: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський вводить нову посаду: деталі
Указ президента Зеленського набирає чинності з дня його опублікування
фото з відкритих джерел

Посаду спеціально уповноваженого президента може зайняти людина з військовим званням генерал-лейтенан

Президент Володимир Зеленський вводить нову посаду Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

«Статтю 2 після абзацу «Перший помічник президента України» доповнити абзацом такого змісту:

«Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України... Перший помічник президента України, Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність», – йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що посаду спеціально уповноваженого президента може зайняти людина з військовим званням генерал-лейтенант. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами.

Також Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій.

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Теги: указ Володимир Зеленський

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