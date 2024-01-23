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Зеленський довів Путіна. Кремль зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський довів Путіна. Кремль зробив заяву
За словами Пєскова, заяви українського президента про територіальні претензії до Росії насправді не є дурістю
фото з відкритих джерел

Російська влада відреагувала на указ Зеленського про етнічні землі
 
 
 
 
 

Указ президента Володимира Зеленського про історично населені українцями території в межах РФ примусили російську владу напружитися і реагувати. Зокрема прессекретар російського диктатора  Володимира Путіна Дмитро Пєсков удав спокій і поспішив заявити, що територіальні претензії України до Кремля нібито спроба приховати проблеми, які є в української влади, пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, заяви українського президента про територіальні претензії до Росії насправді не є дурістю. Пєсков вважає, що відповідни указ є спробою з боку Офісу президента бути схожими на Володимира Путіна.

«Це не дурість. Це напевно спроба якось спробувати закамуфлювати ті проблеми, які накопичуються у київського режиму», – заявив  Пєсков.

Нагадаємо, 22 січня, президент Україні Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Як зазначається в указі, Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.

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Теги: Дмитро Пєсков путін Володимир Зеленський окуповані території указ

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