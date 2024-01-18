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Глава МЗС Литви розповів, скільки HIMARS потрібно Україні для перемоги у війні

Христина Петренко
glavcom.ua
Глава МЗС Литви розповів, скільки HIMARS потрібно Україні для перемоги у війні
Габріелюс Ландсбергіс закликав партнерів передати Києву все, що потрібно для перемоги над агресором
фото з відкритих джерел

«Було б дуже добре взяти на себе зобовʼязання не лише підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, а й сказати: скільки знадобиться для перемоги»

Україні для перемоги над країною-окупантом РФ потрібно не 40 реактивних систем залпового вогню HIMARS, а 400.  Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час Українського сніданку у Давосі.

Він закликав партнерів передати Києву все, що потрібно для перемоги над агресором.

«Було б дуже добре взяти на себе зобовʼязання не лише підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, а й сказати: скільки знадобиться для перемоги, а також додати «що б не знадобилося для перемоги». Це буде стримувальним меседжем для Путіна», – зазначив міністр.

Раніше Ландсбергіс пояснив, чому Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з РФ. На його думку, це пов'язано з тим, що союзники не забезпечують її зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги у війні. 

За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також витягнутий процес ухвалення рішень у Євросоюзі можуть поставити Україну в таку ситуацію, коли в них залишиться небагато варіантів, окрім як просити про мир.

До слова, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс поскаржився, що його не запросили на зустріч із українською делегацією 10 січня, яку очолював президент України Володимир Зеленський.

За словами Ландсбергіса, він не був запрошений на зустріч офісом президента Литви. «Це не якийсь демарш із мого боку, це не моє рішення, що мене там немає», – сказав Ландсбергіс журналістам біля будівлі уряду в середу.

Хоча Ландсбергіс зустрів президента України у Вільнюському аеропорту, він сказав, що це було лише ввічливе «привітання».

Міністр також не став давати оцінки тому, чи порушила канцелярія президента Литви дипломатичну практику, не запросивши його на зустріч. 

Нагадаємо, 10 січня, президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом прибув до столиці Литви – Вільнюса. Зеленський зустрівся у Вільнюсі із президентом Литви Гітанасом Науседою. Зеленський подякував литовському колезі за прийом та потужну оборонну, гуманітарну і політичну підтримку нашої країни з боку Литви.

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Теги: міністр Литва Володимир Зеленський Україна

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