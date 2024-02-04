ЄС та G7 обговорюють варіант використання активів Росії для України – Bloomberg

ЄС та G7 можуть продати російський державний борг, використовуючи заморожені активи як заставу

Європейський союз та країни Групи семи (G7) обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні. Понад 250 млрд доларів, що належать російському центральному банку, розглядаються як потенційні кошти для відновлення України. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як розповіли Bloomberg обізнані з цим питанням джерела, ЄС та G7 можуть продати російський державний борг, використовуючи заморожені активи як заставу. Союзники вважають, що після завершення війни Росія повинна відшкодувати Україні всі завдані збитки. У випадку відмови, до Росії можуть бути пред'явлені вимоги щодо заморожених активів.

Наразі обговорення, за словами джерел Bloomberg, ведеться на технічному рівні. Політичне рішення ще не було прийнято, але один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що деякі країни хочуть рухатися швидше, ніж інші.

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Ще одне джерело Bloomberg зазначило, що план, який обговорюють ЄС з G7, може дозволити створити спеціальну компанію, яка випускатиме облігації з нульовим купоном, забезпечені заставою з можливістю відкликання. За словами джерела, буде встановлена ​​ієрархія застави, яка використовуватиме активи, якими володіє Euroclear, а також західні банки.

Як повідомлялося, Євросоюз розпочав реалізацію пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, заявив віце-прем'єр та міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем. За його словами, наразі ведуться технічні роботи з цієї ініціативи.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав рішення про передачу заморожених російських активів Києву справедливим та законним кроком. За його словами, таким чином буде надіслано сигнал усім потенційним агресорам. Для передачі заморожених активів, сума яких становить близько $300 млрд., він закликав негайно створити відповідну правову базу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Єврокомісія представила план щодо використання непередбачених доходів, одержуваних внаслідок заморожування російських активів та їхнього інвестування. Поки що пропонується акумулювати на окремих рахунках у депозитаріях Євросоюзу надзвичайний прибуток від активів Банку Росії в очікуванні пропозиції ЄК щодо подальших кроків.

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На початку 2024-го офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив про відсутність переміщень у цьому питанні. Як, у свою чергу, повідомила минулого вівторка міністр фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон ще не ухвалив рішення про конфіскацію російських активів для передачі їх Україні, але бере участь у опрацюванні можливих опцій у рамках G7.

Після початку війни в Україні ЄС та країни G7 заморозили майже половину російських валютних резервів на суму приблизно 300 мільярдів євро. Близько 200 мільярдів євро перебуває в Євросоюзі, переважно на рахунках бельгійської Euroclear – однієї з найбільших у світі розрахунково-клірингових систем. Наприкінці жовтня вона відзвітувала, що за дев'ять місяців 2023 року заробила близько трьох мільярдів євро як відсотки на інвестуванні російських активів, що потрапили під санкції.

До слова, Україна може заробити $300 млрд на продажі репараційних облігацій, забезпечених майбутніми позовами до Росії щодо відшкодування збитків від війни в Україні, пише Reuters. За його інформацією, цю суму Київ зможе отримати, якщо покупцями цінних паперів стануть уряди західних країн.

Як передає видання, цей механізм допоможе оминути проблеми через можливу передачу Україні російських активів, заблокованих за кордоном. При цьому аналітики називають репараційні облігації надто ризикованими, оскільки їхні покупці можуть вимагати великої знижки, через що Київ не зможе заробити «нічого схожого на 300 мільярдів».

На думку видання, це добрий запасний план для України. Цей механізм дозволить оминути проблеми через можливу передачу країні російських активів, які заблоковані за кордоном. Цінні папери окупляться лише в тому випадку, якщо Росія все ж таки погодиться на відшкодування збитків. Однак за словами автора статті, Москва добровільно не піде на такі умови. Тому російські активи, заморожені за кордоном, є найімовірнішим джерелом доходу для Києва.