Зеленський оновив склад Ради з молодіжних питань

Рада з молодіжних питань є консультативно-дорадчим органом при президентові України

Зеленський увів до складу Ради з молодіжних питань заступника Міністра молоді та спорту України Владислава Яцука

Президент України Володимир Зеленський вніс корективи до складу Ради з молодіжних питань, створеної перед початком повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в указі президента України №26/2024.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, Зеленський увів до складу Ради з молодіжних питань:

Марту Бенишин – виконавчого директора громадської організації «Будуємо Україну разом»;

Ганну Бондаренко – голову громадської організації «Українська волонтерська служба»;

Ольгу Кравченко – експерта національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр»;

Олега Малеця – директора Комунальної установи «Львівський міський молодіжний центр»;

Тетяну Сенчищеву – начальника відділу молодіжної політики Сумської міської ради;

Данила Сметана – керівника громадської організації «Місце змін»;

Владислава Яцука – заступника Міністра молоді та спорту України;

Також Зеленський наказав затвердити у складі Ради з молодіжних питань:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тараса Тополю – музиканта, лідера гурту «Антитіла», співзасновник благодійної організації «Благодійний фонд «Антитіла», заступник співголови Ради, речник Ради

Олександра Бевза – радника Керівника Офісу Президента України

Дениса Ганжу – директора громадської організації «Платформа публічної дипломатії», співголова Молодіжної ради при Міністерстві закордонних справ України

Степана Золотаря – керівника відділу з питань деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим;

Тамілу Ташеву – постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим;

Михайла Федорова – віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України.

Зокрема, зі складу ради Зеленський прибрав:

ексзаступника міністра юстиції Віталія Василика (підозрюваного у корупції), директора державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» Валерія Демченка;

ексзаступника голови Чернівської ОДА Дмитра Іванова;

секретаря громадської організації «Федерація вільної боротьби міста Ірпінь Ірину Коляденко;

голову громадської організації «Країна гідних людей» Станіслава Маляра;

керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Янг бізнес клаб» Андрія Остапчука;

ексзаступницю міністра спорту Марину Потапенко;

секретаря Сумської міської ради Олега Рєзніка.

Нагадаємо, Рада з молодіжних питань є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Її завданнями є удосконалення механізмів залучення молоді до безпосередньої участі у громадському житті, прийняття рішень на всіх етапах формування та реалізації молодіжної політики, вирішення питань місцевого значення, розвитку спроможних інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю та удосконалення законодавства у сфері молодіжної політики.

До слова, сьогодні, 26 січня, президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.