Зеленський підписав перший у 2024 році указ

Україна розірвала домовленість із СНД про співпрацю командувачів прикордонними військами

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами. Про це йдеться на офіційному сайті президента.

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Зазначимо, що цей указ став першим, який глава держави підписав у 2024 році.

«Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 Закону України «Про міжнародні договори України» та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю вийти з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами, вчиненого 6 липня 1992 року в м. Москві», – йдеться в документі.

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Крім того, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України надіслати Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав відповідне повідомлення.

Нагадаємо, що у травні 2023 року депутати Верховної Ради ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів.

А ще у 2022 році Україна повністю припинила співпрацю в межах залізничної угоди між країнами СНД.