Термін приватизації земельних паїв продовжено: деталі закону

Якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання ділянки

Тепер оформити право власності на земельну ділянку можна до 2028 року

Продовжено термін оформлення права власності на земельні ділянки власниками невитребуваних земельних паїв до 2028 року. Відповідний закон № 3993-IX підписав президент Володимир Зеленський.

Термін оформлення власниками невитребуваних земельних часток (паїв) продовжено з 2025 до 2028 року. Зокрема, внесено зміни до частини четвертої статті 13 Закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та визначено, що у разі, якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання ділянки.

Причини продовження терміну оформлення права власності на земельні ділянки невитребуваних паїв – війна в Україні, окупація територій держави, виїзд частини українців за кордон. Ці обставини, як зазначається, унеможливлюють дотримання власниками земельних часток визначеного раніше крайнього строку – 1 січня 2025 року для оформлення права власності. Тому важливо було надати ще три роки для того, щоб власники невитребуваних земельних часток або їх спадкоємці могли оформити свою законну власність. А саме: розробити та затвердити документацію із землеустрою, зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, а також зареєструвати права власності на неї у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Метою закону, згідно з документом, є захист прав власників паїв; зміни у регулюванні земельних відносин в умовах війни; приведення законодавчих актів у сфері земельних відносин у відповідність з Законом України «Про адміністративну процедуру».

Невитребувана земельна частка (пай) – це ділянка землі, на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Зазначимо, що раніше законодавством передбачалося, що термін оформлення паїв спливе 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану примусове відчуження землі для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.