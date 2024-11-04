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Мобільні вогневі групи, які профінансували США, збили за рік більше 200 БпЛА

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Мобільні вогневі групи, які профінансували США, збили за рік більше 200 БпЛА
США профінансували мобільні вогневі групи для України
фото з відкритих джерел

 Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, що Штати фінансували мобільні групи для ЗСУ

Мобільні вогневі групи Національної гвардії та ДПС України, фінансовані Бюро Державного департаменту США з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності, збили понад 200 російських дронів з початку цього року. Про це повідомила у Телеграмі Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк

«Мобільні вогневі групи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку РФ. Пишаюся тим, що Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності профінансувало 800 таких груп, які з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки ухвалили рішення надати Україні $20 млрд. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.

До слова, Рада Європейського Союзу остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро. Цей кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року. 

Нагадаємо, сили ППО Київщини збили всі ворожі дрони, які рухались на столицю в ніч на 4 листопада.

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Теги: посол Володимир Зеленський Бріджит Брінк дрон війна США

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