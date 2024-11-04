Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індії розбився винищувач російського виробництва

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Індії розбився винищувач російського виробництва
В Індії розбився винищувач
фото з відкритих джерел

Збройні сили Індії мають на озброєнні літаки російського виробництва

Винищувач МіГ-29 ВПС Індії зазнав аварії під час тренувального польоту в центральній частині країни. Про це повідомили Збройні сили Індії у соцмережі X.

«Літак МіГ-29 Збройних сил Індії розбився поблизу Агри під час навчального польоту через технічну несправність», – йдеться у дописі.

Повідомляється, що пілот «виконав маневр, щоб уникнути жертв і руйнувань, після чого катапультувався». З метою з’ясування причин інциденту Збройні сили проведуть розслідування.

До слова, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійському виданню Times of India.

Зауважимо, що нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід. Про це пише ресурс OilPrice з посиланням на експертів консалтингової компанії ZeroHedge.

Читайте також:

Теги: міністр літак Володимир Зеленський розслідування президент пілот винищувач Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише посол України Андрій Мельник був єдиним почесним гостем у президії Бразилії
Чому Україні важливо побудувати довготривалі відносини з Бразилією
Вчора, 17:16
Зеленський прокоментував атаки РФ
Зеленський відреагував на удар росіян по Харкову та Кривому Рогу та показав фото наслідків
29 жовтня, 00:33
Північнокорейські військові вже на Курщині
Розвідка дізналася, як росіяни доставляють найманців із КНДР на фронт
27 жовтня, 17:26
Санкції працюють проти російських підприємств
Великий російський завод припинив зрідження газу через санкції – Bloomberg
26 жовтня, 01:12
Північна Корея відправила Росії ракети та військових для участі у війні проти України
«Вітаємо дії будь-якої країни, що підтримує українців». Держдеп про ймовірну допомогу від Сеула
23 жовтня, 14:50
Трамп може програти вибори своїй конкурентці
Запасний план Трампа на випадок поразки: подробиці від Politico
21 жовтня, 12:46
Вучич дякував Путіну «за те, що Росія забезпечила достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими»
Президент Сербії Вучич уперше за понад два роки зателефонував Путіну: за що дякував
20 жовтня, 18:20
Готівка, яку було знайдено під час обшуків у квартирі керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
«Не заглянули в тумбочку». Голова НАЗК пояснив, чому раніше не було питань до голови хмельницької МСЕК
11 жовтня, 13:32
З Лівану евакуювали ще одну партію українців
Україна евакуювала з Лівану чергову партію своїх громадян
10 жовтня, 02:50

Соціум

В Індії розбився винищувач російського виробництва
В Індії розбився винищувач російського виробництва
На порозі зникнення. Популяція африканських пінгвінів щороку скорочується
На порозі зникнення. Популяція африканських пінгвінів щороку скорочується
Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції (фото)
Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції (фото)
РПЦ схвалює смертну кару? Патріарх Кирило зробив неоднозначну заяву
РПЦ схвалює смертну кару? Патріарх Кирило зробив неоднозначну заяву
Через вплив Covid-19 світом ширяться грибкові інфекції: чим вони небезпечні
Через вплив Covid-19 світом ширяться грибкові інфекції: чим вони небезпечні
Німці дедалі частіше відмовляються заводити дітей – Deutsche Welle
Німці дедалі частіше відмовляються заводити дітей – Deutsche Welle

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
19K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9359
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
8107
Німеччину чекає суттєве підвищення цін

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 23:01
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua