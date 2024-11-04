В Індії розбився винищувач російського виробництва

Збройні сили Індії мають на озброєнні літаки російського виробництва

Винищувач МіГ-29 ВПС Індії зазнав аварії під час тренувального польоту в центральній частині країни. Про це повідомили Збройні сили Індії у соцмережі X.

«Літак МіГ-29 Збройних сил Індії розбився поблизу Агри під час навчального польоту через технічну несправність», – йдеться у дописі.

Повідомляється, що пілот «виконав маневр, щоб уникнути жертв і руйнувань, після чого катапультувався». З метою з’ясування причин інциденту Збройні сили проведуть розслідування.

До слова, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійському виданню Times of India.

Зауважимо, що нафтопереробні заводи Індії відіграють ключову роль у переробці російської сирої нафти, яка потім експортується в інші країни, зокрема на Захід. Про це пише ресурс OilPrice з посиланням на експертів консалтингової компанії ZeroHedge.