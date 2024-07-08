Де в Україні найдорожча земля (графіка)

Вартість сільськогосподарської землі в Україні у першому півріччі 2024 року

Івано-Франківщина лідирує за цінами на землю, тоді як східні регіони демонструють найнижчу вартість через війну

За три роки відкритого ринку землі в Україні укладено понад 254 тис угод купівлі-продажу сільськогосподарських угідь загальною площею півмільйона гектарів. Середня вартість гектара становить 41 тис грн. Найбільше купували землю у 2023 році – 179 921 га. Про це повідомляє Опендатабот.

Вартість землі в різних регіонах України

Ціни на сільськогосподарську землю в Україні суттєво різняться залежно від регіону. У першому півріччі 2024 року найдорожчою землею стала Івано-Франківщина, де середня ціна за гектар досягла 101 тис грн. Львівщина та Закарпаття також демонструють високі ціни – 101,73 тис. грн/га та 90,37 тис. грн/га відповідно.

Кількість проданої землі opendatabot.ua

Ціни у центральних областях:

Київська область: 75,33 тис. грн/га

Вінницька область: 70,67 тис. грн/га

Черкаська область: 66,55 тис. грн/га

Полтавська область: 52,59 тис. грн/га

На півночі та заході ціни коливаються в межах 40-50 тис. грн/га, а саме в: Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Чернігівській, Волинській, Сумській, Житомирській та Рівненській області.

Ціни на півдні та сході ціни

Кіровоградська область: 38 тис. грн/га

Дніпропетровська область: 34 тис. грн/га

Миколаївська та Чернівецька області: близько 32 тис. грн/га

Харківська область: 27 тис. грн/га

Запорізька та Херсонська області: близько 24 тис. грн/га

У Донецькій та Луганській областях дані про продаж землі відсутні через військові дії.

Ринок землі в Україні динамічний та різноманітний. Ціни на землю суттєво відрізняються залежно від регіону та багатьох інших факторів. Розуміння цих тенденцій є важливим для інвесторів, аграріїв та всіх, хто цікавиться сільськогосподарським сектором України.

До відома, Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.