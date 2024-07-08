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Де в Україні найдорожча земля (графіка)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Де в Україні найдорожча земля (графіка)
Вартість сільськогосподарської землі в Україні у першому півріччі 2024 року
фото: teren.in.ua

Івано-Франківщина лідирує за цінами на землю, тоді як східні регіони демонструють найнижчу вартість через війну

За три роки відкритого ринку землі в Україні укладено понад 254 тис угод купівлі-продажу сільськогосподарських угідь загальною площею півмільйона гектарів. Середня вартість гектара становить 41 тис грн. Найбільше купували землю у 2023 році – 179 921 га. Про це повідомляє Опендатабот. 

Вартість землі в різних регіонах України

Ціни на сільськогосподарську землю в Україні суттєво різняться залежно від регіону. У першому півріччі 2024 року найдорожчою землею стала Івано-Франківщина, де середня ціна за гектар досягла 101 тис грн. Львівщина та Закарпаття також демонструють високі ціни – 101,73 тис. грн/га та 90,37 тис. грн/га відповідно.

Кількість проданої землі
Кількість проданої землі
opendatabot.ua

Ціни у центральних областях:

  • Київська область: 75,33 тис. грн/га
  • Вінницька область: 70,67 тис. грн/га
  • Черкаська область: 66,55 тис. грн/га
  • Полтавська область: 52,59 тис. грн/га

На півночі та заході ціни коливаються в межах 40-50 тис. грн/га, а саме в: Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Чернігівській, Волинській, Сумській, Житомирській та Рівненській області.

Ціни на півдні та сході ціни

  • Кіровоградська область: 38 тис. грн/га
  • Дніпропетровська область: 34 тис. грн/га
  • Миколаївська та Чернівецька області: близько 32 тис. грн/га
  • Харківська область: 27 тис. грн/га
  • Запорізька та Херсонська області: близько 24 тис. грн/га
  • У Донецькій та Луганській областях дані про продаж землі відсутні через військові дії.

Ринок землі в Україні динамічний та різноманітний. Ціни на землю суттєво відрізняються залежно від регіону та багатьох інших факторів. Розуміння цих тенденцій є важливим для інвесторів, аграріїв та всіх, хто цікавиться сільськогосподарським сектором України.

До відома, Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

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Теги: Львівщина Закарпаття земля Миколаїв військові

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