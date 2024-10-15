Уряд схвалив законопроєкт про відчуження земель під фортифікації

Після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам, згідно з чинним законодавством

Після схвалення урядом законопроєкт внесуть до Верховної Ради

Уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану примусове відчуження землі для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, а також законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Зазначається, що після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам, згідно з чинним законодавством.

Також пропонується встановити особливі правила щодо примусового тимчасового відчуження землі. Це передбачає:

складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування;

визначення порядку ухвалення рішень про припинення такого обмеження;

процедури викупу ділянки або її частини.

Після схвалення урядом законопроєкт внесуть до Верховної Ради.

Нагадаємо, влада Польщі схвалила ідею створення мінних полів на східному кордоні в рамках проєкту «Східний щит». Про це повідомляє польський телеканал TVP. Також наголошується, що незабаром на полігоні в Ожиші пройдуть військові навчання, які особисто проінспектує прем'єр-міністр Дональд Туск. Уточнюється, що під час навчань буде проведено тестування різних запобіжних та захисних укріплень: це бетонні їжаки, протитанкові рови та мінні поля. З урахуванням їх результатів розпочнуться роботи для оснащення Східного щита. Відомо, що спочатку проєкт планувалося розпочати на початку 2025 року, проте згодом було прийнято рішення розпочати будівництво вже цього року. За даними каналу, перші елементи здадуть цієї зими.