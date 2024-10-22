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Або НАТО, або ядерна зброя? Зеленський пояснив, що мав на увазі

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Або НАТО, або ядерна зброя? Зеленський пояснив, що мав на увазі
Президент України Володимир заявив, що Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю
фото: Офіс президента України

Президент Зеленський відреагував на галас, який спровокувала його заява

Президент України Володимир заявив, що ніколи не говорив підготовку України до створення ядерної зброї. Про це глава держави сказав у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час останнього візиту до Брюсселю, коментуючи свою вересневу зустріч з Дональдом Трампом і членство України в НАТО, зазначив: «Або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс… Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю, ми обираємо НАТО». «І я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: «У вас справедливі аргументи». Мені здається, це важливо», – зазначив Зеленський. Ці слова викликали неоднозначну реакцію у західній пресі.

«Мої меседжі дуже чіткі. Ми дійсно свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми повинні були обмінятися на членство в НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і з Трампом. Ось чому я сказав, що не можу зрозуміти, де справедливість по відношенню до України. Чому? Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу «безпекову парасольку» чи щось подібне, якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати», – зазначив глава держави.

«Це мої аргументи. Ми не просимо надати нам чи повернути ядерну зброю. Так, ми не просимо цього. Мої позиція дуже чітка. Ми віддали, але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна», – зазначив глава держави 21 жовтня на зустрічі з журналістами в Офісі президента.

Зазначимо, видання Bild писало, що Україна нібито планує створити зброю масового знищення. Однак МЗС офіційно спростувало заяви про це. У міністерстві додали, що країна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Попри офіційні заяви, інтернет-користувачі почали жартувати про створення ядерної зброї в Україні. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів. 

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

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Теги: зброя ядерна зброя Володимир Зеленський

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