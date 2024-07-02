Золотий гектар: ціни на українську землю сягли рекорду

Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно із попередніми місяцями

В Україні ціни на землю сільськогосподарського призначення зросли до найвищого рівня за весь час існування ринку землі у цій країні. Так, у травні 2024 року середньозважена ціна гектара становила 45 тис. грн. Про це йдеться у доповіді Київської школи економіки (КШЕ).

Автори дослідження зазначають, що ця ціна на 8,2% вища, ніж у квітні 2024 року, і на 5,6%, ніж у березні поточного року. Причому ціна земель із цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» була ще вищою й сягнула 46,2 тис. грн.

При цьому ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими, адже більша частина усіх угод укладаються за ціною, що не відрізняється від нормативно-грошової оцінки (мінімальної ціни, що встановлена законом для колишніх підмораторних земель) більше, ніж на 2%.

«Враховуючи незначне зниження цін у квітні 2024 року, зростання вартості сільгоспземель у травні цього року навряд чи можна вважати довгостроковим трендом. Проте варто відзначити, що з початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди. Відтак, можна констатувати, що відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року спричинило структурні зміни умов на ринку, і як наслідок призвело до збільшення цінності сільгоспземель», – йдеться в повідомленні.

«Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні цього року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями і зараз найвищі за весь час існування ринку земель. При цьому важливо розуміти, що ці ціни базуються на офіційних цінах, що реєструються в реєстрі прав при укладанні угод купівлі-продажу. Ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими», – наголошують експерти.

У регіонах вартість гектара землі коливається від середніх 30,2 до 78,9 тис. грн/га. Найдорожче – в Івано-Франківській області – в середньому 78,9 тис. грн/га. Далі йдуть Львівська (58,3 тис. грн/га). Полтавська (57,6 тис. грн/га) та Тернопільська (55,7 тис. грн/га) областях.

«Усього з початку 2024 року юридичні особи набули у власність 5879 земельних ділянок загальною площею 16,9 тис. га, з яких 3,9 тис. гектар вони придбали упродовж травня 2024 року. У квітні 2024 року юрособи придбали 4,5 тис. га. Отже, поведінка юросіб на ринку земель відповідає тенденціям ринку: на тлі загального зниження обсягу ринку, обсяг земель, придбаних юридичними особами, також зменшився. Сукупна частка юросіб на ринку земель у травні 2024 року сягнула 20%, що відповідає показникам квітня», – йдеться у дослідженні Київської школи економіки.

До слова, у Харківській області звільнятимуть від земельного податку власників ділянок, на яких розташовані або можуть бути розташовані фортифікаційні споруди. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Рада оборони Харківської області затверджуватиме перелік ділянок, на яких облаштовуються оборонні споруди, та передаватиме його місцевим радам. Вони ухвалюватимуть рішення про встановлення податкових пільг та надсилатимуть цю інформацію до Державної податкової служби.