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Протести у Тбілісі. Парламент ввів «червоний рівень безпеки»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Протести у Тбілісі. Парламент ввів «червоний рівень безпеки»
Біля одного з входів до парламенту, маніфестанти палять дерев'яні загородження та сміття, зводять барикади, перегороджують входи до парламенту сміттєвими баками
фото: Telegram / Paper Kartuli

Протестувальники перекрили проїжджу частину на набережній у центрі Тбілісі

Спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, з 23:00 години 1 травня запровадив посилені заходи безпеки в країні. Водночас протестувальники проти закону про іноагентів перекрили проїжджу частину біля набережної у центрі Тбілісі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

«У зв'язку з нападом на будинок Парламенту Грузії, який створює небезпеку для життя та здоров'я осіб, які перебувають у палаці, оголошено «червоний рівень» безпеки. Під час його дії усі особи зобов'язані залишити будівлю парламенту. Виняток допускається для осіб, які будуть визначені головою адміністрації парламенту для запобігання загрозам», – йдеться у заяві, яку поширила прес-служба органу.

У заяві не уточнено, як довго триватиме це обмеження. До цієї заяви у будівлі парламенту діяв «жовтий рівень» безпеки, на підставі якого журналістів онлайн-ЗМІ не допускали до будівлі.

Повідомляється, що протестувальники перекрили проїжджу частину на набережній у центрі Тбілісі. Частина демонстрантів знаходиться біля Будинку юстиції. Інша – на протилежному боці річки Кури. Автомобільний рух паралізовано вже близько години.

Заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелідзе на брифінгу заявив, що згідно із законом «Про збори та маніфестації», забороняється штучно перекривати проїжджу частину транспорту, а також створювати навмисні перешкоди руху транспорту.

Протести у Тбілісі. Парламент ввів «червоний рівень безпеки» фото 1
фото: newsgeorgia.ge

Водночас кілька тисяч людей залишаються у парламенту Грузії. За інформацією ЗМІ, біля одного з входів до парламенту, маніфестанти палять дерев'яні загородження та сміття, зводять барикади, перегороджують входи до парламенту сміттєвими баками. 

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Також 1 травня Парламент Грузії  ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», або закон про іноагентів, який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу. Після цього рішення протести посилилися.

На кадрах, розповсюджених різними ЗМІ, можна побачити людей з ранами від гумових куль, деяким надають першу допомогу інші демонстранти, а деяким – лікарі швидкої допомоги.

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Теги: закон Telegram будинок парламент обмеження Грузія

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