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Росія визнала: мріє, щоб Грузія продавила скандальний законопроєкт про «іноагентів»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія визнала: мріє, щоб Грузія продавила скандальний законопроєкт про «іноагентів»
За словами Пєскова, «жодна суверенна держава не хоче втручання інших країн у внутрішню політику»
фото: РИА новости

На думку Пєскова, грузинський опозиції треба краще пояснювати, чому законопроєкт про «іноагентів» є важливим

Спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

За словами Пєскова, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроекту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

«Ми справді бачимо досить гостру та різку реакцію опозиції на такі плани, але тут просто потрібно, напевно, їм більш активно пояснювати. Абсурдно вважати це «російським» проєктом», – зауважив Пєсков.

Прессекретар додав, що перша країна, яка вигадала цю систему боротьби з іноземними агентами, – це Сполучені Штати Америки.

«І зараз усі країни практично борються з тими, хто є агентами іноземних держав, одержують гроші або перебувають під впливом іноземних держав. Це вже, по суті, загальносвітова практика», – сказав Пєсков.

За його словами, «жодна суверенна держава не хоче втручання інших країн у внутрішню політику».

До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко розкритикувала правлячу партію «Грузинська мрія», яка заявила про повторне ініціювання законопроєкту про «іноземних агентів». Зурабішвілі вважає, що «Грузинська мрія» саботує європейський шлях країни. Вона назвала повторно ініційований законопроєкт «російським».

Нагадаємо, 3 квітня партія «Грузинська мрія», що править у Грузії, повторно внесла до парламенту законопроект про «іноагентів». 

У березні 2023 року законопроект про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроект був відкликаний із парламенту.

У заяві грузинської влади було сказано, що документ спричинив розбіжності у суспільстві. «Машина брехні» змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроект було наклеєно помилковий ярлик «російського закону», а його прийняття в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу», – заявили вони.

У правлячій партії не приховують, що законопроект стосується критично налаштованих ЗМІ, які одержують гранти з країн ЄС та США. 

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Теги: гроші Дмитро Пєсков прессекретар населення Саломе Зурабішвілі президент держава Грузія партії закон законопроєкт

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