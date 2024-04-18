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Закон про іноагентів захищає Грузію від «українізацїі»: прем'єр Кобахідзе потрапив у скандал

Катерина Іванова
glavcom.ua
Закон про іноагентів захищає Грузію від «українізацїі»: прем'єр Кобахідзе потрапив у скандал
Кобахідзе стверджує, що недержавні організацій (НДО) хотіли організувати революцію в країні, позбавивши її європейського майбутнього
фото: sputnik

Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на таку заяву

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що основною метою скандального закону про іноагентів є «запобігання українізації». Про це повідомив мовник 1tv.

«Законопроект «Про прозорість зовнішнього впливу» насамперед спрямований на захист Грузії від українізації – зміцнення суверенітету Грузії та забезпечення стабільного розвитку країни, що є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз», – цитує його 1tv.

Кобахідзе стверджує, що недержавні організацій (НДО) хотіли організувати революцію в країні, позбавивши її європейського майбутнього.

«Якби НДО досягли того, що вони активно намагалися зробити в 2020-2022 роках, а саме зміни влади шляхом революції, то сьогодні Грузія була б у гіршій ситуації, ніж Україна, а це означає, що і мир, і євроінтеграція, залишилися б у минулому», – сказав прем'єр Грузії.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на такі заяви, там обурені коментарями грузинського прем'єра.

«Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна «українізація» є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у повідомленні.

МЗС України закликало всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

Як відомо, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки, повідомляє Mtavari Arkhi.

На задньому дворі грузинського парламенту продовжується акція протесту. Мітингувальники після ухвалення законопроекту про «іноагентів» почали скандувати: «Росіяни!»

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

У березні 2023 року законопроєкт про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроєкт був відкликаний із парламенту.

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Теги: Європейський союз суверенітет євроінтеграція Україна протест Грузія міністр

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