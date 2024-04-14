Палата представників США цього тижня розгляне допомогу Україні – конгресмен

Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників

США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує, заявив Майк Тернер

Палата представників США цього тижня (у Сполучених Штатах Америки тиждень починається з неділі, – ред.) розгляне фінансування допомоги Україні у війні з РФ. Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів. Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер, повідомляє NBC News.

«Росія починає завойовувати позиції. Україна втрачає здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників», – сказав конгресмен в інтерв'ю NBC News.

Водночас, коментуючи позицію кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа щодо допомоги Україні, Тернер зазначив, що всі в США «дуже близькі до розуміння», що ситуація перебуває в критичній точці.

Однак, Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників, – ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, якусь іншу ініціативу республіканців.

Раніше соратниця Трампа розповіла, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про допомогу Україні.

Також повідомлялося, що Конгрес США може схвалити нове фінансування для допомоги Україні протягом кількох наступних тижнів.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона. За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

До слова, всесвітньо відомі американські актори, історики, музиканти, активісти закликали Конгрес США схвалити фінансування для України.