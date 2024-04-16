Омбудсмен відреагував на прийнятий мобілізаційний закон

Як зазначив Лубінець, зауваження, які суперечили Конституції, практично всі були враховані у законопроєкті

Лубінець вважає процедуру мобілізації, викладену у законі, «максимально демократичною»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав мобілізаційний закон, який сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський, «найкращим варіантом, на який можна було розраховувати під час війни». Про це повідомляє «Суспільне».

«Ми всі повинні розуміти, що зараз на лінії фронту відбуваються важкі бої. Що військові частини, яка там перебувають – вони повинні мати змогу на ротацію, а для цього потрібно збільшити чисельну кількість Збройних сил України», – наголосив Лубінець.

За словами омбудсмена, зауваження, які він направив до профільного парламентського комітету, практично всі були враховані у законопроєкті.

Також Лубінець вважає, що процедура мобілізації, яка прописана у законі, має вигляд «максимально демократичної».

«Без примусу. Всі військовозобов'язані повинні пройти перевірки свої даних у реєстрі. Після цього, ті хто не буде виконувати ці норми, будуть підпадати під демократичні принципи нашої країни. Тобто ТЦК звертаються до поліції, потім відкривається кримінальне чи адміністративне провадження і правоохоронці займаються особами, які не виконують положення прийнятого закону», – пояснив омбудсмен.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.