Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку

Раніше Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років

Так, мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані віком 25 років

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Про це йдеться у картці законопроєкту.

На сайті Верховної Ради зазначено, що закон «повернуто з підписом від президента України». Рада проголосувала за нього ще минулого року.

У картці законопроєкту зазначено, що закон «повернуто з підписом від президента України» скріншот

Зокрема, закон про зменшення мобілізаційного віку чекав на підпис президента Зеленського майже рік часу.

Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Депутатка Ірина Фріз, яка входить до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що всього розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.