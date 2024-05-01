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Грузинські протести посилюються: під парламентом пожежа, силовики застосовують гумові кулі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Грузинські протести посилюються: під парламентом пожежа, силовики застосовують гумові кулі
З внутрішнього двору парламенту у бік учасників акції на вулиці 9 квітня направили струмінь води та використали перцевий спрей
фото: Reuters

На мітингу чути крики протестувальників: «немає Росії», «росіяни» та «раби»

Співробітники МВС Грузії ввечері 1 травня вкотре почали розганяти учасників мітингу у Тбілісі. Вони використовують сльозогінний газ та водомети, а також гумові кулі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

На кадрах, розповсюджених різними ЗМІ, можна побачити людей з ранами від гумових куль, деяким надають першу допомогу інші демонстранти, а деяким – лікарі швидкої допомоги.

Учасники мітингу намагаються пошкодити вхідні залізні двері парламенту.

«З метою відновлення правопорядку співробітники МВС застосували певні законодавством спецзасоби, перцеві спреї та водомети. Ми закликаємо кожного учасника мітингу спокійно висловлювати свій протест, не допускати насильницьких дій та підкорятися законним вказівкам правоохоронців. Поліція вживатиме заходів проти будь-яких порушуючих правопорядок дій», – йдеться у заяві правоохоронців Грузії.

Також повідомляється про підпал барикад на одній із вулиць столиці.

Грузинські протести посилюються: під парламентом пожежа, силовики застосовують гумові кулі фото 1
фото: Telegram / Paper Kartuli

З внутрішнього двору парламенту у бік учасників акції на вулиці 9 квітня направили струмінь води та використали перцевий спрей.

На мітингу чути крики: «немає Росії», «росіяни», «раби». Раніше у МВС заявляли, що представники різних підрозділів МВС повністю залишили територію парламенту.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу. 

Також 1 травня Парламент Грузії  ухвалив у другому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», або закон про іноагентів, який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу. 

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Теги: пожежа міністр закон протест поліція парламент росіяни законопроєкт

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