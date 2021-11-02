Арешт Медведчука: Офіс Генпрокурора пояснив, чому запобіжний захід залишається

Проти Медведчука відкрито ще одне провадження, через яке він має ще один запобіжний захід.

Офіс Генпрокурора має намір просити для народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим, повідомили в Генрокуратурі.

Втім, проти нього відкрито ще одне провадження, через яке він має ще один запобіжний захід. Підозрюваний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.

"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення, – особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", – повідомили в прокуратурі.

Серед обов’язків, які проситимуть покласти на Медведчука прокурори:

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.



Нагадаємо,у вересні Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці (до 28 жовтня) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку.

Раніше повідомлялося, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука