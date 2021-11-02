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    Арешт Медведчука: Офіс Генпрокурора пояснив, чому запобіжний захід залишається

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    Медведчук&nbsp;перебуває під цілодобовим домашнім арештом - Арешт Медведчука: Офіс Генпрокурора пояснив, чому запобіжний захід залишається
    Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом
    Фото з відкритих джерел

    Проти Медведчука відкрито ще одне провадження, через яке він має ще один запобіжний захід.

    Офіс Генпрокурора має намір просити для народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

    Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим, повідомили в Генрокуратурі.

    Втім, проти нього відкрито ще одне провадження, через яке він має ще один запобіжний захід. Підозрюваний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.

    "Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення, – особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", – повідомили в прокуратурі.

    Серед обов’язків, які проситимуть покласти на Медведчука прокурори:

    • прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;
    • не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
    • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
    • утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;
    • здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
    • носити електронний засіб контролю.


    Нагадаємо,у вересні Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці (до 28 жовтня) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку.

    Раніше повідомлялося, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука

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    Теги: суд арешт розслідування
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    Арешт Медведчука: Офіс Генпрокурора пояснив, чому запобіжний захід залишається