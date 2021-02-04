Канада схвалила санкції проти NewsOne, ZIK і «112 Україна»
Канада визнала, що Україні нав’язали гібридну війну
Канада підтримала рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Про це повідомили в пресслужбі посольства Канади в Україні.
«Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна в цій гібридній війні, були їй нав’язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси», – йдеться в повідомленні.
Санкції проти каналів Медведчука підтримала також Велика Британія. А в середу, 3 лютого, Сполучені Штати Америки позитивно висловилися про рішення РНБО та засудили політику каналів «112 Україна», NewsOne і Zik.
Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.
Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.