Канада схвалила санкції проти NewsOne, ZIK і «112 Україна»

Санкції проти каналів підтримали також Велика Британія та США

Канада визнала, що Україні нав’язали гібридну війну

Канада підтримала рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Про це повідомили в пресслужбі посольства Канади в Україні.

«Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна в цій гібридній війні, були їй нав’язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси», – йдеться в повідомленні.

Санкції проти каналів Медведчука підтримала також Велика Британія. А в середу, 3 лютого, Сполучені Штати Америки позитивно висловилися про рішення РНБО та засудили політику каналів «112 Україна», NewsOne і Zik.

Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.