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    Канада схвалила санкції проти NewsOne, ZIK і «112 Україна»

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    Санкції проти каналів підтримали також Велика Британія та США - Канада схвалила санкції проти NewsOne, ZIK і «112 Україна»
    Санкції проти каналів підтримали також Велика Британія та США
    Фото з відкритих джерел

    Канада визнала, що Україні нав’язали гібридну війну

    Канада підтримала рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака. Про це повідомили в пресслужбі посольства Канади в Україні.

    «Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна в цій гібридній війні, були їй нав’язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси», – йдеться в повідомленні.

    Санкції проти каналів Медведчука підтримала також Велика Британія. А в середу, 3 лютого, Сполучені Штати Америки позитивно висловилися про рішення РНБО та засудили політику каналів «112 Україна», NewsOne і Zik.  

    Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. 

    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ Канада журналіст
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