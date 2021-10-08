СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука

Наразі підстав вручати ще комусь підозри у правоохоронців немає

Голова Служби безпеки України перевірить причетність п’ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи, через яку нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Про це Баканов заявив на спільному із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою брифінгу щодо нової підозри Медведчуку.

«В частині питання щодо Петра Олексійовича та пані Гонтаревої – складне питання. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом із тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо», – заявив глава СБУ.

Він додав: «якщо відповідні докази будуть зібрані, ми вийдемо до вас ще на один брифінг та повідомимо про це суспільству».

Проте Баканов наголосив, що наразі підстав вручати ще комусь підозри у правоохоронців немає.

Пресцентр «Європейської Солідарності» відкидає всі беззмістовні обвинувачення влади й закликає її перевірити саму себе.

Так, в опозиційній фракції нагадали про розслідування Pandora Papers, у якому фігурували, зокрема, президент Володимир Зеленський і голова СБУ Іван Баканов.

«Європейська Солідарність» радить голові СБУ перевірити самого себе і Володимира Зеленського на предмет їхньої спільної злочинної участі в пограбуванні вкладників «ПриватБанку« на 41 мільйон доларів; виведенні цих брудних грошей Коломойського в іноземні юрисдикції з метою ухилення від сплати податків і придбання елітної закордонної нерухомості», – ідеться у відповідній заяві.

«Час перевірити нарешті причетність особисто Зеленського і керівника його Офісу до зливу росіянам секретної спецоперації із затримання російських військових злочинців із так званої приватної армії Вагнера», – зазначили у фракції.

До того ж нещодавно стало відомо, що «Укрексімбанк», яким керував земляк Зеленського, фінансував підприємця з «ДНР».

«Так само негайній перевірці підлягає перерахунок 60 мільйонів доларів на окуповані території з державного «Укрексімбанку». Адже це означає участь у фінансуванні тероризму з боку керівника цієї установи Мецгера, чи то кума, чи то друга, чи то свата Зеленського, який підніс його на цю посаду і якому дає публічні вказівки щодо руху коштів. Про це принаймні свідчить їхня тогорічна телефонна розмова в присутності журналістів», – додали в пресцентрі.

Фейк про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком не відверне уваги суспільства від злочинів Зеленського.

«Щоби створити димову завісу і відвернути увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком», – зауважили у фракції.

«Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів» – запевнили в пресцентрі.

«Зеленський знову бреше, і в цьому – нічого нового», – підсумували у фракції.

Як відомо, народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру.

Нова підозра депутату в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР».

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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