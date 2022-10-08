Зеленський дав пораду окупантам після вибуху на Кримському мосту (відео)

Зеленський назвав найкращий варіант для окупантів після вибуху на Кримському мосту

Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що після сьогоднішнього вибуху на Кримському мосту, швидка втеча окупантів із захоплених територій України є найкращим для них варіантом. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні на території нашої держави був не поганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів теплаі сонця, нажаль в Криму було хмарно, хоча і теж тепло. Але якими б не були хмари, українці знають, що робити і знають що наше майбутнє воно сонячне. Це майбутнє без окупантів на всій нашій території, зокрема і в Криму. Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що якщо окупантів змушують залишитись на захопленій території, то будь-який окупант може здатись у полон.

«Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм і конвенцій», – додав президент.

Він підкреслив, що будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, не залишать.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.