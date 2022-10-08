Путін ввів у Криму «високий рівень терористичної небезпеки»

Жовтий рівень терористичної небезпеки вводиться з 20:00 8 жовтня до 20:00 23 жовтня

Після підриву Кримського моста окупаційна Росія ввела в Криму високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив самопроголошений керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Жовтий рівень терористичної небезпеки вводиться з 20:00 8 жовтня до 20:00 23 жовтня.

Він буде діяти:

на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ та Джанкойського і Красноперекопського районів;

на об'єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, палива та енергетики та промислової політики. А також на об'єктах Державного комітету з водного господарства та меліорації.

Крім того, в прилеглому до Кримського мосту Темрюкському районі введено «жовтий» рівень терористичної небезпеки.

Краснодарський губернатор Веніамін Кондратьєв попросив водіїв найближчим часом утриматися від поїздок у бік Криму.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.