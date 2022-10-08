Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін ввів у Криму «високий рівень терористичної небезпеки»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Путін ввів у Криму «високий рівень терористичної небезпеки»
Окупанти продовжили «високий рівень терористичної небезпеки» у Криму
фото з відкритих джерел

Жовтий рівень терористичної небезпеки вводиться з 20:00 8 жовтня до 20:00 23 жовтня

Після підриву Кримського моста окупаційна Росія ввела в Криму високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив самопроголошений керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов.

 Жовтий рівень терористичної небезпеки вводиться з 20:00 8 жовтня до 20:00 23 жовтня.

Він буде діяти:

  • на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ та Джанкойського і Красноперекопського районів;
  • на об'єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, палива та енергетики та промислової політики. А також на об'єктах Державного комітету з водного господарства та меліорації.

Крім того, в прилеглому до Кримського мосту Темрюкському районі введено «жовтий» рівень терористичної небезпеки. 

Краснодарський губернатор Веніамін Кондратьєв попросив водіїв найближчим часом утриматися від поїздок у бік Криму.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

Читайте також: Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту
Теги: Крим росіяни росія путін пожежа відео вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти можуть мститися за Кримський міст
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
Сьогодні, 20:55
Перший поїзд проїде близько 22:00
Росія відновлює рух поїздів по Кримському мосту (відео)
Сьогодні, 20:35
У результаті вибуху обвалилися прольоти Кримського мосту
Вибух на Кримському мосту. Краснодарський губернатор звернувся до водіїв
Сьогодні, 20:00

Події в Україні

Військові збили ще один безпілотник окупантів на Одещині
Військові збили ще один безпілотник окупантів на Одещині
Військові на сході збили російський винищувач Cу-34 (відео)
Військові на сході збили російський винищувач Cу-34 (відео)
Путін ввів у Криму «високий рівень терористичної небезпеки»
Путін ввів у Криму «високий рівень терористичної небезпеки»
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
Росія відновлює рух поїздів по Кримському мосту (відео)
Росія відновлює рух поїздів по Кримському мосту (відео)
Атака дронів на Нікополь: голова облради розповів про наслідки (фото)
Атака дронів на Нікополь: голова облради розповів про наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
149K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
53K
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
32K
Путін знайшов крайніх, або Як російська пропаганда втратила свідомість
25K
Сьогодні Кримський міст зробив Шойгу найщасливішою людиною
15K
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Сьогодні, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Сьогодні, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Сьогодні, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Сьогодні, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Сьогодні, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту