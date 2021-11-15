Макрон заявив Путіну, що Франція захищатиме територіальну цілісність України

Президенти Росії та Франції Путін і Макрон провели телефонну розмову

Макрон і Путін провели телефонну розмову

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок російському колезі Володимиру Путіну, що Франція готова захищати територіальну цілісність України. Про це повідомляє виданн Le Point.

Попередження з’явилося після того, як глава НАТО Єнс Столтенберг застеріг Москву від будь-якої агресії після того, як останніми тижнями на кордоні України було помічено «велике та незвичайне скупчення російських сил».

У телефонній розмові тривалістю 1 годину 45 хвилин Макрон висловив «глибоку стурбованість і готовність захищати територіальну цілісність України», – повідомили в офісі президента Франції.

У відповідь Путін сказав, що українська влада «ускладнила» переговори, зазначили в Єлисейському, додавши, що цю лінію міркувань «часто» використовував російський лідер.

Пресслужба Кремля повідомила, що під час розмови Путіна з Макроном було зазначено, що ситуація довкола Донбасу навіть погіршується.

«У цьому контексті Володимир Путін звернув увагу на провокаційний характер проведених США та їх союзників масштабних навчань у Чорному морі, що підвищує напруженість у відносинах між Росією та НАТО», – йдеться в повідомленні Кремля.

Як відомо, раніше США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не є членом Альянсу. Щоб Україна стала повноправним членом НАТО, на це повинні погодитися всі 30 членів Альянсу. Столтенберг наголосив, що НАТО готове реагувати на дії РФ біля кордонів України.

Також на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Крім того, Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Водночас речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

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