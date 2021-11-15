Ще дві країни пригрозили Росії наслідками за підрив територіальної цілісності України

Глави МЗС Німеччини та Франції заявили про підтримку України

Глави МЗС Франції та Німеччини закликали Росію виявляти стриманість біля кордонів України

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів ле Дріан та Хайко Маас висловили стурбованість військовою активністю Росії біля кордонів України та попередили про «важкі» наслідки за «повторний підрив» її територіальної цілісності. Про це йдеться в заяві міністрів.

Глави МЗС Німеччини та Франції Хайко Маас та Жан-Ів ле Дріан провели переговори з главою українського зовнішньополітичного відомства Дмитром Кулебою, після чого заявили про підтримку України, а також зазначили, що стурбовані військовою активністю Росії біля її кордонів.

«У світлі нового занепокоєння пересуваннями російських військових та техніки поблизу України ми закликаємо Росію виявляти стриманість та прозоро інформувати про свою військову активність. Будь-яка нова спроба підірвати територіальну цілісність України мала б тяжкі наслідки», – заявили міністри.

Також міністри закликали Київ продовжувати реалізацію Мінських угод.

Берлін та Париж висловили жаль тим, що РФ відмовилася зустрітися на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Сторони також заявили про готовність до конструктивного та предметного діалогу.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон заявив російському колезі Володимиру Путіну, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

Як відомо, раніше США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не є членом Альянсу. Щоб Україна стала повноправним членом НАТО, на це повинні погодитися всі 30 членів Альянсу. Столтенберг наголосив, що НАТО готове реагувати на дії РФ біля кордонів України.

Також на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Крім того, Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Водночас речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

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