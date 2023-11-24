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Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Комплексний план з цього питання буде наступного тижня»

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умерову наступного тижня презентувати новий план з мобілізації в Україні. Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

За словами президента, він заслухав доповіді про виклики у сфері мобілізації, а також про варіанти їх вирішення на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Він сказав, що весь план буде напрацьовано, а деякі питання вони вже вирішили. «Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Комплексний план з цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня», – додав президент.

Зеленський уточнив, що таке завдання поставлено і Залужному, і Умерову, і міністрам, тому що багато речей залежать і від економічних питань, які треба врегулювати. Глава України заявив, що вони будуть комплексно доповідати про все наступного тижня.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були розглянуті питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.  Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що сьогодні, 24 листопада на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився.

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Теги: демобілізація мобілізація Володимир Зеленський президент Олексій Данилов

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