Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів

Радник голови Офісу президента заявив, що люди у великих містах забули про війну та живуть своїм життям

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що військкоми повинні переглянути свої підходи. Він додав в ефірі телемарафону, що наразі є «дефіцит військових».

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«Потрібно проводити ротації. Потрібно підтягувати резерви. В деяких бригадах, я вчора почув, це – страшні цифри. Середній вік – 54 роки. Штурмовик в 54 роки не може йти на штурм. Деякі бригади намагаються донабирати, і ті бригади, які перебувають на західній Україні, мають заміняти ті, які перебувають на сході, для того, щоб відновитися. В деяких ротах на початок повномасштабного вторгнення було 110 осіб, зараз залишилося троє», – повідомив Лещенко.

Радник голови Офісу президента додав, що люди у великих містах «забувають про війну і живуть своїм життям у своїх реаліях», які існують лише завдяки тому, що хтось на сході стримує ворога власним життям.

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«Військкоми мають переглянути свої підходи, те що ми чуємо – воно ненормальне. Не може країна воювати 54-річними штурмовиками. Бійці, які побували на лікуванні кажуть – повні спортклуби 25-річних «качків» і «амбалів», які могли замінити нас – 54-річних штурмовиків, чому таке відбувається?» – задався питанням Лещенко.

Екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на заяву Лещенка щодо мобілізації.

«Вже кожне сс*кло, яке чомусь не мобілізується, яке не має жодного стосунку до армії та війни, вважає при цьому за потрібне розповісти про мобілізацію. Що апріорі цей процес підриває. Якщо в цілому говорити про мобілізацію, то підхід звісно потрібно змінювати. Починати з підготовки всього цивільного населення, а в ході цієї підготовки переходити до нормального рекрутингу. З дотриманням головного принципу – принципу справедливості», – написав він у себе в Telegram.

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До слова, військовий Петро Горбатенко «Ролло», командир першого штурмового батальйону третьої ОШБР ЗСУ також заявив, що до лав ЗСУ треба призивати не 50-річних чоловіків, а студентів 18-20 років. Він переконаний, що мобілізацію в Україні потрібно проводити ширше.

Нагадаємо, Міністерство оборони України в кінці серпня поточного року внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.