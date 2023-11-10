Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати

Феміда призначила ухилянту умовний термін покарання

Уродженця Івано-Франківщини і безробітного визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період і призначено три роки тюрми, які суд замінив на рік і шість місяців умовного терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, навесні 2023 року чоловік отримав повістку і за день пройшов військово-лікарську комісію. Лікарі визнали обвинуваченого придатним до військової служби. Наступного дня чоловіка мали відправляти до військової частини, але він проігнорував виклик. Після чого поліція завела кримінальне провадження за фактом ухилення від мобілізації.

У суді військовозобов’язаний вину визнав. Розповів, що тривалий час жив і працював у Європі; має погляди на життя без насильства та крові. Відповідно, не може брати до рук зброю. Водночас заявив, що усвідомив неправомірність своїх дій, щиро розкаюється та бажає виправитись. Просив суд не позбавляти волі.

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Феміда пожаліла обвинуваченого, зазначивши, що вирок має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів. Окремо суд звернувся до практики Європейського суду з прав людини, де сказано: важливим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Феміда пояснила, що іспитовий термін засудженому, варто рахувати з моменту оголошення вироку.

Нагадаємо, в Україні триває 625-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік зізнався: не готовий йти воювати, бо боїться. Також обвинувачений повідомив, що вже під час реабілітації у Львівській області почав сповідувати віру «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях.

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На Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.