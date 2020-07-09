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    Політика

    «Слуги народу» ініціюють засідання фракції на 13 липня

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    &laquo;Слуги народу&raquo; ініціюють засідання фракції на 13 липня - «Слуги народу» ініціюють засідання фракції на 13 липня
    «Слуги народу» ініціюють засідання фракції на 13 липня

    За останні тижні накопичилося дуже багато питань, зазначає нардеп Качура

    «Слуга народу» в понеділок 13 липня може зібратися на засідання фракції.

    Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.

    «Звернувся з колегами до керівництва «Слуги народу» з проханням провести засідання фракції в понеділок, 13 липня. За останні тижні накопичилося дуже багато питань. Всі вони вимагають обговорення, аналізу та прийняття рішення», - написав Качура.

    Раніше стало відомо, що «слуги» скликають позачергове засідання РадиНа порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам. 

    Крім того, напередодні у парламенті з'явилася постанова про дату місцевих виборів.

    Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

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