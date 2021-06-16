  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Байден розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джо Байден зустрічався з Володимиром Путіним у Москві в 2011 році, коли він був віце-президентом США - Байден розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним
    Джо Байден зустрічався з Володимиром Путіним у Москві в 2011 році, коли він був віце-президентом США
    Фото: АР

    Зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Женеві

    Президент США Джо Байден заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав після прибуття до Женеви, пише CNN.

    «Я завжди готовий», – підкреслив Байден, у відповідь на запитання, чи готовий він до переговорів з Путіним.

    Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Женеві. Початок планується на 13:00.

    Лідер США зустрінеться з главою Кремля після саміту Великої сімки і НАТО.

    Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

    Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден НАТО саміт Путін президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним