Байден розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним

Джо Байден зустрічався з Володимиром Путіним у Москві в 2011 році, коли він був віце-президентом США

Зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Женеві

Президент США Джо Байден заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав після прибуття до Женеви, пише CNN.

«Я завжди готовий», – підкреслив Байден, у відповідь на запитання, чи готовий він до переговорів з Путіним.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна має відбутися 16 червня в Женеві. Початок планується на 13:00.

Лідер США зустрінеться з главою Кремля після саміту Великої сімки і НАТО.

Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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