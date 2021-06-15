Зеленський трансформував інститут уповноважених президента

Замість звичних уповноважених тепер працюватимуть радники – уповноважені глави держави

Президент Володимир Зеленський вирішив трансформувати діяльність уповноважених глави держави. Відтепер уповноважені будуть радниками президента України. При цьому один з напрямів вирішено замінити. Про це інформує пресслужба президента.

Напрям державної роботи щодо прав людей з інвалідністю суттєво розширюється. У ньому працюватиме новий радник – уповноважений президента України з питань безбар'єрності.

«До сфери відповідальності цього радника – уповноваженого належатиме забезпечення здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо додержання конституційної норми про визнання в Україні людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною цінністю. Сучасне прочитання поняття безбар'єрності та справді безпечного доступного середовища передбачає врахування потреб усіх громадян, включно з людьми з інвалідністю, що має бути реалізовано в повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

На посаду радника – уповноваженого президента України з питань безбар'єрності призначена Тетяна Ломакіна, голова Громадської організації «Безбар'єрність».

Напрям державної роботи щодо прав дітей поширюється на сферу дитячої реабілітації, що надзвичайно актуально, зокрема в умовах продовження збройної агресії проти України, зазначають в Офісі президента. Відповідні обов'язки виконуватиме радник – уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду призначена Дар'я Герасимчук, виконавча директорка Громадської організації «Відчуй».

Напрям уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій залишається за Вадимом Свириденком, який працюватиме в статусі радника – уповноваженого президента України з питань учасників бойових дій.

Відбулась заміна напряму уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Тепер працюватиме радник – уповноважений президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

«Завдяки цій заміні вдасться активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини та прогрес суспільства», – вважають в ОП.

Цим радником – уповноваженим призначена Ольга Будник.

У зв’язку з цим президент видав низку указів. Зокрема, глава держави звільнив Романа Лещенка від виконання обов’язків Уповноваженого президента України з земельних питань (поза штатом); Валерія Сушкевича - з посади Уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю; Миколу Кулебу - з посади Уповноваженого президента з прав дитини; Романа Семенченка - з посади Уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.