Московська церква атакувала Раду, податкова амністія та відставка Кулеби. Головні новини 15 червня

«Главком» підготував найголовніші новини за 15 червня

У вівторок, 15 червня, сталося кілька важливих подій: Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, Зеленський відправив у відставку Кулебу, СБУ відкрила справу проти депутата-українофоба від ОПЗЖ, а московська церква атакувала Верховну раду.

«Главком» підготував найголовніші новини за 15 червня.

Податкова амністія

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел.

Таким чином держава не карає за неоподатковані колись активи, а навпаки – допомагає їх «відбілити».

Так, з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року українці можуть задекларувати свої активи та сплатити з них збір до бюджету.

Декларувати доходи зможуть фізичні особи. Йдеться про гроші в національній та іноземній валютах, нерухоме майно (будинки, споруди, земельні ділянки), рухоме майно (гроші, майнові права та обов'язки, транспорт), цінні папери, частки (паї), інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, права на отримання дивідендів, відсотків чи іншої майнової вигоди, інші активи фізичної особи.

Водночас не треба декларувати те, що купив за кошти, з яких раніше були сплачені податки, а також якщо у вас одна квартира до 120 м2, будинок до 240 м2, нежитлова некомерційна нерухомість до 60 м2, земельна ділянка у межах нормативів безоплатної приватизації, активи до 400 000 грн.

Стосовно вартості декларування, то автори законопроєкту зазначають, що ставка податку за активи в Україні – 5%, а за активи за кордоном – перші пів року 7%, другі пів року 9%.

СБУ відкрила справу проти депутата від ОПЗЖ

Служба безпеки України СБУ зареєструвала кримінальну справу проти депутата та глави Харківської міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика.

Як повідомив у Facebook нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, який і поскаржився в СБУ на Лесика, кілька тижнів тому в ефірі «4 каналу» депутат Харківської міської ради Андрій Лесик назвав Революцію Гідності «вооруженным захватом власти и переворотом», що прямо суперечить, зокрема, й постанові Верховної Ради України № 1240-ІХ, від 17.02.2021 року, в якій чітко встановлено, що Революція Гідності є одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Також Лесик говорив про те, що скоро «Украину разменяют», «закроют», «мы стоим на пороге большого шухера» і тд.

Зеленський відправив у відставку Кулебу

Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого з прав дитини. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

«Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого президента України з прав дитини», — йдеться в тексті указу.

Про причини такого рішення наразі не повідомили.

Кулеба обіймав цю посаду близько 7 років.

Московська церква атакувала Раду

15 червня під Верховною Радою України відбувся мітинг, організований священниками церкви Московського патріархату. Людей зібрали під приводом «хресного ходу», але ніхто нікуди не йшов.

Учасники акції вимагали від Ради зберегти за московською церквою назву «Українська православна церква».

Акція нібито була організована громадською організацією «Миряне», створеною днями церквою Московського патріархату.

Папа Римський призначив нового посла в Україні

Новим Апостольським Нунцієм в Україні став дотеперішній Радник Нунціатури монсеньйор Вісвалдас Кулбокас.

«У вівторок, 15 червня 2021 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Апостольським Нунцієм в Україні дотеперішнього Радника Нунціатури монсеньйора Вісвалдаса Кулбокаса, піднісши його, одночасно, до сану архиєпископа з титулярним осідком Мартани», – йдеться у повідомленні.

НБУ вводить нові правила переказу грошей

Національний банк України вводить нові правила відправки грошей через банки, щоб виключити можливість перехоплення кодів, що підтверджують транзакції. Дані нововведення торкнуться клієнтів всіх українських фінустанов, включаючи «Ощадбанк», «Приватбанк» та «Монобанк».

Суть змін проста – тепер клієнти банку, які бажають перевести гроші на рахунок іншої людини, будуть зобов’язані ввести пароль, щоб захистити транзакцію від перехоплення. Відбуватиметься це в такий спосіб:

користувач активує запит на переказ грошей в своєму кабінеті інтернет-банкінгу;

на його телефон приходить код, який потрібно ввести, щоб підтвердити процедуру;

після введення гроші зараховуються на рахунок одержувача.

Ви можете подумати, що зараз діє такий же захист транзакцій, однак не поспішайте робити висновки. По-перше, код буде набагато більший, ніж це прийнято в сучасних банківських системах – мінімум в ньому міститиметься вісім символів. По-друге, пароль одноразовий і діє тільки 10 хвилин. Якщо не встигли його ввести – прийде новий код.