Разумков назвав ключове питання шостої сесії Верховної Ради

Спікер парламенту повідомив, що народні депутати насамперед розглядатимуть проєкт держбюджету на 2022 рік

Ключовим питанням шостої сесії Верховної Ради стане підготовка якісного проєкту державного бюджету на 2022 рік. Про це Голова ВР Дмитро Разумков заявив в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер».

Спікер парламенту повідомив, що народні депутати насамперед розглядатимуть проєкт держбюджету на 2022 рік, який Кабінет Міністрів має подати у ВР до 15 вересня.

«Ми саме на ньому (проєкті бюджету – ред.) будемо концентрувати свою увагу. Профільний комітет уже готується до тих баталій, які будуть розгортатися, тому що це є ключовим питанням шостої сесії – підготувати якісний документ», – зазначив Разумков.

Він підкреслив, що під час розгляду та доопрацювання проєкту, поданого урядом, парламентарії приділятимуть значну увагу захисту і підтримці громадян у подоланні наслідків пандемії Covid-19.

Окрім цього, Разумков розповів, що серед важливих питань, які розглядатимуться при ухваленні держбюджету на 2022 рік, – тарифи, розвиток економіки, залучення інвестицій.

До слова, Верховна Рада 24 серпня зібралася на урочисте засідання, яке присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

На засідання прибув президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники та іноземні гості.

Джерело: РБК-Україна