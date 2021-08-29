  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Разумков назвав ключове питання шостої сесії Верховної Ради

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Разумков назвав ключове питання шостої сесії Верховної Ради - Разумков назвав ключове питання шостої сесії Верховної Ради
    Дмитро Разумков назвав ключове питання шостої сесії Верховної Ради
    Фото: Главком

    Спікер парламенту повідомив, що народні депутати насамперед розглядатимуть проєкт держбюджету на 2022 рік

    Ключовим питанням шостої сесії Верховної Ради стане підготовка якісного проєкту державного бюджету на 2022 рік. Про це Голова ВР Дмитро Разумков заявив в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер».

    Спікер парламенту повідомив, що народні депутати насамперед розглядатимуть проєкт держбюджету на 2022 рік, який Кабінет Міністрів має подати у ВР до 15 вересня.

    «Ми саме на ньому (проєкті бюджету – ред.) будемо концентрувати свою увагу. Профільний комітет уже готується до тих баталій, які будуть розгортатися, тому що це є ключовим питанням шостої сесії – підготувати якісний документ», – зазначив Разумков.

    Він підкреслив, що під час розгляду та доопрацювання проєкту, поданого урядом, парламентарії приділятимуть значну увагу захисту і підтримці громадян у подоланні наслідків пандемії Covid-19.

    Окрім цього, Разумков розповів, що серед важливих питань, які розглядатимуться при ухваленні держбюджету на 2022 рік, – тарифи, розвиток економіки, залучення інвестицій.

    До слова, Верховна Рада 24 серпня зібралася на урочисте засідання, яке присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

    На засідання прибув президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники та іноземні гості.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Верховна Рада тарифи Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Разумков назвав ключове питання шостої сесії Верховної Ради