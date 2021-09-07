Разумков скликав позачергову Раду, щоб звернутися до Конгресу США

Парламент розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО

Засідання збирається на вимогу 153 нардепів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомила прессекретарка спікера парламенту Ольга Туній у Facebook.

На порядку денному – проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

Відомо, що засідання збирається на вимогу 153 нардепів. Воно розпочнеться відразу після завершення чергового. Постанову про звернення до США зареєстрував нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці вказується, що метою постанови є «задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги».

Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

Нагадаємо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Як відомо, 7 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив шосту сесію парламенту дев’ятого скликання.

Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді. На другий поверх пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках.

Також у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.