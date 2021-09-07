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    Разумков скликав позачергову Раду, щоб звернутися до Конгресу США

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    Парламент розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО - Разумков скликав позачергову Раду, щоб звернутися до Конгресу США

    Парламент розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО

    Фото: Андрій Нестеренко

    Засідання збирається на вимогу 153 нардепів

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомила прессекретарка спікера парламенту Ольга Туній у Facebook.

    На порядку денному – проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

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    Відомо, що засідання збирається на вимогу 153 нардепів. Воно розпочнеться відразу після завершення чергового. Постанову про звернення до США зареєстрував нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

    У пояснювальній записці вказується, що метою постанови є «задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги».

    Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

    Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

    Нагадаємо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Як відомо, 7 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив шосту сесію парламенту дев’ятого скликання.

    Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді. На другий поверх пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках.

    Також у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.

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    Теги: Верховна Рада США НАТО Олексій Гончаренко політика Україна Дмитро Разумков
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    Разумков скликав позачергову Раду, щоб звернутися до Конгресу США