Рада отримала лист від омбудсмена про невідповідність Конституції закону про олігархів, – Разумков

За словами Разумкова, на поточному тижні Рада не планує розглядати законопроєкт про деолігархізацію, оскільки той перебуває у профільному комітеті

Рада схвалила 1 липня у першому читанні законопроєкт про боротьбу з олігархами. Документ підтримали 275 нардепів

Спікер ВР Дмитро Разумков підтвердив інформацію про те, що в парламент надійшов офіційний лист від уповноваженого Ради з прав людини Людмили Денісової про невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів.

«Зараз розбираємося, вивчаємо, після цього буде трохи більше інформації – і зможу більш розширено відповісти. Там є бачення, пов'язане з відповідністю Конституції», – розповів спікер.

За його словами, на поточному тижні Рада не планує розглядати законопроєкт про деолігархізацію, оскільки той перебуває у профільному комітеті.

Йдеться про законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті».

Раніше Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599.

Денісова уточнила, що прийняття закону про олігархів у такій редакції призведе до його розгляду в Конституційному суді: «На мій погляд, з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при прийнятті даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні направити його для отримання висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія)».

Нагадаємо, 1 липня Рада схвалила у першому читанні законопроєкт Зеленського про боротьбу з олігархами. Документ підтримали 275 нардепів.

Джерело: Слово і Діло