Опитування: українців особливо не хвилює відставка Кабміну та Разумкова

Соціологи запитали українців, чи підтримують вони відставку прем'єра Дениса Шмигаля та спікера Ради Дмитра Разумкова

Аналітики відзначають, що українцям зараз все одно, чи буде зроблена відставка Шмигаля та інших членів уряду

Відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і Кабінету Міністрів України підтримують 27%, скоріше підтримують – 29%. Про це свідчать дані онлайн-опитування «Ставлення до дострокової відставки окремих національних та місцевих органів влади», проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) спільно з соціологічною компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» у період з 28 по 30 серпня серед 1200 респондентів по всій Україні.

«Також 29% респондентів зазначили, що їм було важко відповісти на зазначене вище питання. Тобто загалом можна говорити про те, що українцям зараз все одно, чи буде зроблена відставка Шмигаля та інших членів уряду», – відзначають аналітики.

Також українцям фактично все одно, чи відбудеться відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. 26% респондентів зазначили, що їм важко відповісти, чи підтримують вони відставку голови Ради. У той час як повністю підтримують це рішення 22%, скоріше підтримують – 20%, а скоріше не підтримують – 21% опитаних.

Щодо вікового розподілу, то найменшою підтримкою Разумков користується серед вікової категорії 28-35 років, де 21% повністю підтримують його відставку, а 31% – скоріше підтримують. А найбільше його підтримують респонденти віком 45+: 38% не підтримують його відставку і ще 23% зазначили, що їм важко відповісти на це питання.

Крім того, 41% респондентів зазначили, що повністю підтримують достроковий розпуск Верховної Ради України. Скоріше підтримують таке рішення 23% і скоріше не підтримують – 16%.

Раніше у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.

Нагадаємо, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що більш конкретна інформація про можливі кадрові ротації в Кабміні з’явиться після початку чергової сесії Верховної Ради.

Також ЗМІ назвали міністрів, які можуть втратити посади цієї осені. Поінформовані джерела повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

Нагадаємо, Разумков прогнозує на осінь кадрові зміни в уряді.

Також президент Зеленський казав, що готує відставки в уряді.