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Вірянин однієї з протестантських церков став розвідником та розповів, чому пішов воювати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Вірянин однієї з протестантських церков став розвідником та розповів, чому пішов воювати
Дмитро Попов каже, що віра не забороняє йому захищати своє
фото: скріншот із відео

За словами Пастора, Біблія дає натхнення та силу захищати рідних від зла

Дмитро Пастор Попов – колишній розвідник, але після кількох поранень став інструктором в 4 батальйоні 46 аеромобільної бригади ДШВ. Молодий чоловік є вірянином протестантської церкви П’ятидесятників. Він читає Біблію, не вживає алкоголю та не курить. Попри це, під час повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю. Як повідомляє «Главком», у інтерв’ю «Армія TV» Дмитро Попов розповів, як його віра поєднується із необхідністю вбивати ворогів.

За словами Пастора, Біблія дає натхнення та силу захищати рідних від зла, що насуває на нашу землю. І одновірці підтримують його.

«У нас немає ніяких упереджень. Якщо це мій вибір, то це мій вибір. Якщо це моє відкриття – іти в армію і захищати країну, захищати людей і зупиняти зло, то це моє виключно відкриття. І я маю право це робити», – пояснив військовий.

За словами Пастора, у Біблії Бог ніде не засуджує воїна, солдата, бо солдат робить свою справу, він, як сказано в Писанні, не просто так носить меч.

Раніше суд визнав винним в ухиленні від мобілізації студента біблійного коледжу. 

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: армія засуджені держава чоловік майно солдат Дмитро Попов

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