Вірянин однієї з протестантських церков став розвідником та розповів, чому пішов воювати

Дмитро Попов каже, що віра не забороняє йому захищати своє

За словами Пастора, Біблія дає натхнення та силу захищати рідних від зла

Дмитро Пастор Попов – колишній розвідник, але після кількох поранень став інструктором в 4 батальйоні 46 аеромобільної бригади ДШВ. Молодий чоловік є вірянином протестантської церкви П’ятидесятників. Він читає Біблію, не вживає алкоголю та не курить. Попри це, під час повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю. Як повідомляє «Главком», у інтерв’ю «Армія TV» Дмитро Попов розповів, як його віра поєднується із необхідністю вбивати ворогів.

За словами Пастора, Біблія дає натхнення та силу захищати рідних від зла, що насуває на нашу землю. І одновірці підтримують його.

«У нас немає ніяких упереджень. Якщо це мій вибір, то це мій вибір. Якщо це моє відкриття – іти в армію і захищати країну, захищати людей і зупиняти зло, то це моє виключно відкриття. І я маю право це робити», – пояснив військовий.

За словами Пастора, у Біблії Бог ніде не засуджує воїна, солдата, бо солдат робить свою справу, він, як сказано в Писанні, не просто так носить меч.

Раніше суд визнав винним в ухиленні від мобілізації студента біблійного коледжу.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.