Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність для посадовців ТЦК і ВЛК
Законопроєкт стосується керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442. Він вводить відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення порядку медичного огляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Відповідний законопроєкт підтримали 273 народних депутати. Він стосується керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків.
Парламентарі пропонують встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу.
Крім того, розширюється коло осіб, яких можуть торкнутися корупційні кримінальні правопорушення, зокрема включаючи голів, їх заступників і членів ВЛК.
Нагадаємо, електронні направлення на ВЛК у «Резерв+» відтепер стали доступні всім військовозобов’язаним та містять дату прибуття на медогляд. До листопада 2025 року в Україні буде впроваджено анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями.
Як повідомлялося, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження.
До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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