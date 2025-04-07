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Конфіскація активів Дмитра Табачника: до держави перейшла навіть частина квартири батьків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Конфіскація активів Дмитра Табачника: до держави перейшла навіть частина квартири батьків
Мін’юст санкціонував конфіскацію активів Дмитра Табачника
фото з відкритих джерел

У дохід держави було передано ряд нерухомості та землі, а також гроші, що належали Дмитру Табачнику та його родині

Торік Міністерство юстиції України звернулося до антикорупційного суду з метою отримання доступу до матеріалів спадкової справи, відкритої після смерті батька ексміністра – Володимира Табачника. Про це «Главком» розповідає у тексті «Кримський ковбой Дмитро Табачник. Нова бізнес-імперія та… результати аналізів ексміністра освіти».

Як стало відомо, Володимир Табачник помер на початку 2020 року. У червні того ж року брат колишнього міністра, Михайло Табачник, подав заяву до нотаріуса про прийняття спадщини. У спадщину входила столична квартира, розташована на вулиці Ярославів Вал, 28, загальною площею 126,5 кв. м. Половина цієї квартири належала покійному батькові Дмитра Табачника.

Міністерство юстиції встановило, що Дмитро Табачник був зареєстрований у цій квартирі, що дозволило конфіскувати частину житла на користь держави.

Суд конфіскував у дохід держави половину столичної квартири покійного батька ексміністра Дмитра Табачника
Суд конфіскував у дохід держави половину столичної квартири покійного батька ексміністра Дмитра Табачника
дані: реєстр нерухомості

У квітні 2024 року антикорупційний суд конфіскував усе майно, яке було або прямо записано на Дмитра Табачника, або яке він записав на свою матір Аллу Табачник:

  • половину квартири на Ярославовому валу у Києві;
  • п’ять земельних ділянок в елітному Козині;
  • будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 кв. м;
  • майже $144 тис. на рахунку в банку;
  • право на компенсацію 40,6 млн грн;
  • право вимоги до одного із банків на 191 тис. грн.

Нагадаємо, що в Україні Дмитра Табачника офіційно визнано державним зрадником. Навесні 2024 року Феміда заочно призначила 15 років тюрми ексміністру освіти за статтями Кримінального кодексу «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору» і «Порушення законів та звичаїв війни». Апеляційний суд залишив цей вирок чинним.

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Теги: Дмитро Табачник майно

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