У Конгрес США внесено законопроєкт про підтримку України – Reuters

Видання повідомляє, що документ включає три основні блоки: підтримка, безпека і санкції проти РФ

У Палаті представників Конгресу США демократи запропонували законопроєкт, що передбачає посилену підтримку України та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, передає «Главком».

Метою законопроєкту є забезпечення довгострокового фінансування оборонних потреб України, допомоги у післявоєнній відбудові, а також економічного тиску на Росію через розширення санкцій.

Reuters нагадує, що ініціатива була подана через два тижні після спільної пропозиції демократів і республіканців у Сенаті щодо санкцій, які можуть бути застосовані до Росії в разі її відмови брати участь у мирних переговорах з Україною.

У матеріалі наголошується, що дії законодавців є реакцією на посилення занепокоєння щодо подальшої долі підтримки України, особливо на тлі зміни політичної ситуації в США, де президент-республіканець Дональд Трамп, розпочавши другий термін, демонструє більш м’який підхід до Москви.

Законопроєкт містить три ключові розділи:

перший фіксує підтримку України та НАТО, а також передбачає заходи з післявоєнної відбудови;

другий розділ стосується надання Україні допомоги у сфері безпеки – зокрема йдеться про військове фінансування та пільгові кредити;

третій блок передбачає суворі санкції й експортні обмеження проти російської фінансової системи, енергетичного сектору, гірничої промисловості та представників російського уряду.

Попри те, що остаточне ухвалення законопроєкту залишається під питанням через контроль республіканців у Палаті представників, окремі положення документа, ймовірно, увійдуть до ширшого пакету допомоги Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував можливість запровадження нових санкцій проти Росії після ракетних ударів по Сумах. Його відповідь пролунала під час зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле, повідомляє «Главком».

На запитання журналіста щодо перспектив додаткових обмежень проти Москви, Трамп заявив, що вже вживав санкційних заходів щодо Росії. Він згадав про газогін Північний потік 2, наголосивши:

«Я вже запровадив санкції проти Росії. Якщо ви пам’ятаєте Північний потік 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу».