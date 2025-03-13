Рада підтримала законопроєкт про компенсації військовим за невикористану відпустку

Захисники отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби

Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №11495. Він передбачає виплату військовим компенсацій за невикористані відпустки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на парламентаря Ярослава Железняка.

Відповідне рішення схвалили 290 народних обранців. Тепер законопроєкт мають розглянути в другому читанні.

Документ передбачає, що військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби.

Нагадаємо, найбільше в Україні зараз заробляють військові, а серед підприємств невійськового сектору – фахівці IT-сфери. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційними норми, які обмежують право працівників на щорічну оплачувану відпустку під час воєнного стану.

До слова, екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку повідомили про підозру в одержані хабаря та перевищенні службових повноважень.