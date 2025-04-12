Детектор брехні для нардепів. Стефанчук розкрив деталі ініціативи

Стефанчук: Я не є великий спеціаліст у питаннях доступу до цих засобів

В інтерв’ю «Укрінформу» голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про ініціативу щодо детектора брехні для народних депутатів, передає «Главком».

На запитання журналістки, чи розробляється законопроєкт про впровадження детектора брехні для нардепів, чи це все залишилося на рівні ініціативи, Стефанчук відповів, що інформації щодо того, чи розглядається це питання, у нього немає.

«Зараз у мене такої інформації немає, що якось там активізовані питання по цьому. Я не є великий спеціаліст у питаннях доступу до цих засобів, які дають можливість виявити правду», – сказав він.

Та додає, що якщо з технічної точки зору буде доведена їхня ефективність, «думаю, що законодавець знайде можливість закріпити і це, але з обов’язковим дотриманням прав і свобод людини і громадянина».

Також він розповів, що в Україні поменшало населення, тому має бути зменшена і кількість народних депутатів.

Спікер парламенту нагадав, що ще у серпні 2019 році президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про зміни до Конституції України, який передбачав скорочення народних депутатів до 300.