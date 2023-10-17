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Україна спростила процедуру списання дронів на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна спростила процедуру списання дронів на фронті
За військовим закріплено 10 безпілотників, які пошкоджено під час бойового завдання. Щоб отримати нові дрони, йому потрібно списати попередні
фото ілюстративне

Командири рот, батальйонів та бригад можуть списувати знищені БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без погодження з вищим керівництвом

Військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою. Завдяки цьому Україна зможе ефективніше забезпечувати Сили оборони безпілотниками на фронті. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Наприклад, за військовим закріплено 10 безпілотників, які пошкоджено під час бойового завдання. Щоб отримати нові дрони, йому потрібно списати попередні. А це – до шести місяців паперової роботи. Тепер процес відбуватиметься значно швидше», – пояснив він.

Завдяки спрощенню процедури та скороченню строків списання дронів, відбудуться такі зміни:

  • командири рот, батальйонів та бригад можуть списувати знищені БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без погодження з вищим керівництвом;
  • дрони-камікадзе або інші ударні БПЛА можна списувати без розслідування та десятків непотрібних папірців;
  • деталі пошкоджених «пташок» можна використовувати для модернізації та відновлення інших безпілотників.

Федоров зазначив, що раніше в Україні вже спростили імпорт безпілотників, процедуру допуску до експлуатації, скасували мито та ПДВ, створили спеціальні зони для випробування БпЛА.

«Процедура списання дронів – це останній блокер, який заважав розвитку ринку БпЛА. Продовжуємо нарощувати виробництво дронів та масштабувати ринок. Дякую міністру оборони Рустему Умєрову за швидке та важливе рішення, яке дасть змогу нашим воїнам оперативніше отримувати нові пташки», – додав він.

Нагадаємо, триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Теги: війна безпілотник Міноборони

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