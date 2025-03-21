Деталі голосувань, шлях законів та нові сторінки: як оновився сайт Верховної Ради

Нові інструменти дозволяють відстежувати засідання Ради похвилинно і навіть посекундно

На сайті Верховної Ради запровадили цілу низку нових онлайн-інструментів: таймлайн пленарних засідань, детальна статистика голосувань, візуалізація проходження законопроєктів, оновлені профілі нардепів та багато іншого. Як передає «Главком», про це розповідає Рух «Чесно».

Зазначається, що оновлення стало дуже комплексним – з’явилось багато нових аналітичних інструментів, до того ж уперше за багато років на сайті зробили редизайн карток нардепів, сторінок комітетів та фракцій і розділу з голосуванням. Нові дизайни застосували для записів про попередні скликання, а працювати з документами тепер зручно і з гаджетів, адже розробники передбачили адаптивний інтерфейс, повідомляють аналітики.

Слідкування за голосуваннями

Нові інструменти дозволяють відстежувати засідання Ради похвилинно і навіть посекундно – від виступів нардепів і до всіх голосувань у сесійній залі. Щоб перейти до оновлених розділів, треба на головній сторінці сайту у вкладці «Законотворчість» клацнути на розділ «Календарний план проведення сесії» або ж просто перейти за цим посиланням.

скриншот сайту

Тут можна знайти розклад і порядки денні засідань, детальну хронологію кожного з них, результати голосувань, а також дізнатися, на якому етапі перебуває той чи інший законопроєкт. Але про все по черзі.

На сайті Ради, зокрема, оновили дизайн календарного плану засідань. Його можна переглядати за сесіями, скликаннями та за роками, а також відкрити розклад на місяць. Утім, майбутніх засідань у календарі поки не анонсують з безпекових міркувань у період дії воєнного стану.

скриншот сайту

Для засідань, що вже закінчилися, відтепер можна не лише почитати стенограму та порядок денний, але й проглянути дуже детальний таймлайн, що дозволяє ледь не відчути себе присутнім у сесійній залі. Там можна легко переглянути виступи депутатів у текстовому, аудіо- та відеоформаті, дізнатися результати голосування та інше. Ці дані з’являються досить оперативно – майже одразу після того, як нардепи закінчують роботу в Раді.

Загальний порядок денний засідання за день

Більш детальний таймлайн, де видно всі виступи по конкретному законопроєкту чи проєкту постанови і як саме нардепи проголосували по ньому

Можна також перейти в розділ «Результати голосування». Там є змога переглянути дані про голосування по кожному з розглянутих питань за пленарний день.

У цьому розділі також можна подивитися узагальнену статистику голосувань за день – як по окремих нардепах, так і сумарно по фракціях та групах. Список депутатів можна сортувати, зокрема, по рейтингу чи антирейтингу голосувань (тобто хто найбільше за день натискав на кнопки, а хто навпаки не брав участі в голосуваннях).

скриншот сайту

Шлях закону

Також у межах оновлення на сайт Верховної Ради додали розділ про стан проходження законопроєктів. Тут можна побачити кожну зміну в законі чи постанові – від реєстрації до проходження в комітетах, правок і голосування та підписання. Якщо клацнути на конкретну точку на часовій лінії, висвічується розшифровка, що це за подія. На цій візуалізації дуже наочно видно, як довго розроблявся конкретний закон від моменту його реєстрації до схвалення Радою та підписання.

скриншот сайту

Новий дизайн розділу інформації про працівників Ради

На сайті Ради також оновили дизайн розділу «Склад і структура», де міститься інформація про керівництво Ради, нардепів і депутатські фракції та групи, а також комітети й ТСК Ради, помістивши цей розділ так само на окремий субдомен.

Ось, наприклад, порівняння, як раніше і як тепер виглядає список народних депутатів.

Який раніше мав вигляд список народних депутатів

Який зараз вигляд має список народних депутатів

Крім того, розробники сайту Ради зберегли фільтри за віком, статтю та іншими показниками. І навіть додали мапу з можливістю переглянути, хто є нардепом, обраним за виборчим округом з тієї чи іншої області.

Оновився і зовнішній вигляд сторінки з переліком комітетів Верховної Ради та тимчасових комісій (ТСК). Для кожного комітету додається також картка, де міститься посилання на сайт комітету, інформація про керівництво і перелік його членів та дані про всі зміни у складі. Ба більше, на сайт Ради додали сторінку з переліком всіх офіційних сторінок комітетів у соцмережах, тож тепер їх легко знайти в одному місці.

скриншот сайту

«Чесно» зазначає, що серед планів на майбутнє – ширше впровадження інструментів і технологій штучного інтелекту. У Раді уже розробили проєкт Дорожньої карти впровадження технологій ШІ, керівні настанови для народних депутатів і працівників Апарату з питань використання ШІ, а на початку цього року в Управлінні комп’ютеризованих систем ВР навіть створили новий відділ з питань координації цифрових інновацій і політики штучного інтелекту.

Зокрема, ШІ планують впроваджувати для створення інструментів машинного перекладу, що сприятиме адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

До слова, Народний депутат із Черкащини Сергій Рудик, який наразі служить у Збройних силах України, заявив про фальсифікацію результатів голосувань у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Рудика у Facebook.